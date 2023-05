Niti kaviar niti socializem

Ob umetni inteligenci nam obljubljajo, da bo spremenila svet, kot ga poznamo. Naše življenje v njem pa bo neprepoznavno. To se je nedvomno že zgodilo. Samo še nekaj mesecev potrebujemo, da bomo praktično videli, kam pelje nedolžno izražanje želja na vstopnih točkah njenih platform. Vendar se življenje morda ne bodo spremenilo tam, kjer bi pričakovali. Obljube o koncu sveta so prenagljene. V neposredni prihodnosti nas ne čakata niti kaviar niti socializem. Tam je nekaj, kar že dobro poznamo. Ne gre se bati, da kot dinozavri gledamo v nebo in se veselimo sija vedno svetlejšega meteorja, ki leti proti Zemlji. Te reči smo že videli.