Po šestnajstih letih – takrat so prevzeli bežigrajski stadion - bodo velikani hard rocka Iron Maiden znova nastopili v Sloveniji. Nedeljski v Stožicah bo prvi koncert v vrsti koncertov na njihovi turneji Future Past Tour, na njem pa bodo poleg svojih klasik predstavili še pesmi z najnovejšega albuma Senjutsu. »Veselimo se, da vas bomo spet srečali v Sloveniji, kjer smo nazadnje igrali leta 2007 na poletni turneji Matter Of The Beast,« je sporočil basist Steve Harris. Ta bo sicer pred slovensko publiko nastopil že večer prej in sicer s skupino British Lion v ljubljanski Cvetličarni. Band je ustanovil ravno zato, da lahko še vedno nastopa na manjših, klubskih koncertih.

Iron Maiden je nedavno zaključila svetovno turnejo Legacy Of The Beast, ki jo je za dve leti prekinila pandemija. Zagnali so jo maja 2018 v Talinu, zadnjega od 139 nastopov v 33 državah pa so imeli konec oktobra lani in sicer v Tampi na Floridi. Na turneji so skupno igrali pred več kot tremi milijoni oboževalcev.