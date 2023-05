Pravzaprav je bil obisk Blatenskega Kostela​, enega večjih mest na obali Blatnega jezera na Madžarskem, prva postaja na poti do Heviza. Razlog za obisk je bila palača s številnimi muzeji na posestvu plemiške družine Festetics. Brez večjih težav nam je uspelo najti tudi parkirni prostor, a smo naleteli na prvo težavo – plačevanje parkirnine. Če niste opravili »male šole« plačevanja parkiranja s plačilno kartico, vas lahko rešijo le kovanci po evro ali dva oziroma kovanci forintov v žepu.

Obisk malega dvorca

Turistični vodnik po Blatenskem Kostelu je povedal, da je mestece močno zaznamovala plemiška družina Festetics. Ponos kraja in ena glavnih turističnih znamenitosti danes je njihova baročna palača sredi 42 hektarjev velikega parka, ki je strogo varovano območje. Vsako leto tam posadijo približno 70.000 rož.

Pri nakupu vstopnice vam poleg ogleda glavne stavbe ponudijo tudi možnost kombinirane vstopnice, s katero si lahko dodatno ogledate še ločene manjše muzeje – muzej kočij, lovski muzej, muzej malih vlakcev in muzej palm, ki domujejo v spremljevalnih stavbah palače. V poletnih mesecih je privlačen tudi park z oranžerijo, palmarijem, mediteranskim vrtom in vrtom eksotičnih kulturnih rastlin. Če bo obisk Blatenskega Kostela del družinske avanture, bo otrokom zagotovo všeč lovski muzej. V njem je razstavljenih več kot dvesto vrst divjih živali s petih celin. Pri tem sicer ni ravno prijetno razmišljati, koliko živali je podleglo lovskemu orožju, da so lahko muzej zapolnili z njihovimi nagačenimi telesi, rogovi in kožami. Veliko prijetnejši je ogled živalskega vrta, kjer bodo otroci spoznali avtohtone madžarske ovce s spiralnimi rogovi, vodne bivole, konje in osličke. V posebni obori je mogoče tudi pobožati mladičke.

Prav tako zanimiv za otroke je muzej vlakcev v drugem nadstropju lovskega muzeja. Gre za eno največjih tovrstnih razstav v Evropi. Kar šestdeset računalniško vodenih vlakcev vozi po vnaprej znanem urniku na površini 500 kvadratnih metrov; vsega skupaj je kar 2500 metrov železniških tirov, ki jih obkroža okoli 1000 poslopij. Celoten model predstavlja železnice Madžarske, Avstrije in Nemčije iz obdobja od 19. do 21. stoletja.

Knjižnica, največja dragocenost

Največja dragocenost palače je čudovita stara knjižnica, katere leseni del je bil izdelan iz slavonskega hrasta ob koncu 18. stoletja. Gre za sijajne neoklasične omare, ki hranijo tisoče knjig in se dvigajo v dve nadstropji. Zavidljiva je tudi zbirka starih knjig, ki so se v preteklosti uporabljale za učenje, učenci pa si jih lahko ogledajo še danes. Bogata zbirka, ki šteje nekaj več kot 100.000 kosov, je zgledno urejena po področjih, kot so filozofija, ekonomija, medicina in znanost. Sodeč po letnicah knjig so se te zbirale dve stoletji. Med njimi so poleg knjig v madžarščini še latinski rokopis iz 15. stoletja, prevod Novega testamenta iz leta 1541, unikatni tiski, prve izdaje Voltaira, Rousseauja, Descartesa, kot zanimivost omenimo še bogato zbirko francoskih, nemških in angleških klasikov. Gre za knjige, ki jih je družina Festetics naročala pri najpomembnejših založnikih po vsej Evropi. Zbirka zajema tudi notne rokopisne zapise skladb Haydna, Goldmarka in Pleyela, ohranjena pa je tudi impresivna zbirka časopisov in revij.