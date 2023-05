Zanj je sicer zavrnitev izdaje gradbenega dovoljenja presedan, saj je zavod za varstvo kulturne dediščine dal dvakrat pozitivno mnenje za izgradnjo po izbranem projektu, a ga je ministrstvo zavrnilo.

»Če se bo ta spor nadaljeval na sodišču, bo še kar dolgo trajal. Za moj okus in znanje ne moreš iti čez mnenje zavoda za varstvo kulturne dediščine,« je še povedal ljubljanski župan.

Ponovil je, da zanj obstajata samo dve možnosti, ali se izda gradbeno dovoljeno ali država odkupi Bežigrajski stadion in pripravi novi program, čemur bo Mestna občina Ljubljana (Mol) tudi sledila. »Dejstvo je, da bomo počakali na našo vlogo za možnost revizije na vrhovnem sodišču,« je še povedal.

»V primeru, da naša revizija ne bo odobrena in da je odločitev sodišča glede zemljišča številka 312 v Fondovih blokih dokončna, je treba projekt prenoviti na vsak način, brez vil, ki so bile tam predvidene, in se potem zmanjša tudi udeležba Mestne občine Ljubljana za to zemljišče,« je še povedal Janković na današnji novinarski konferenci in napovedal pogovore tako z Olimpijskim komitejem kot največjim družbenikom kot s poslovnežem Jocom Pečečnikom oziroma njegovim podjetjem, »ko bomo vedeli, kaj bo odgovor«.

Dodal je še, da pogovori o odkupu Plečnikovega stadiona potekajo tudi med Pečečnikom in ministrstvom za kulturo.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je minuli teden zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za projekt BŠP, saj je presodilo, da projekt ni skladen s kulturnovarstvenim soglasjem in da investitor ne more izkazati pravice gradnje. Odločba sicer še ni pravnomočna, saj lahko nasprotna stran v roku 30 dni sproži upravni spor.

Stadion je bil zgrajen leta 1925 za športne in gimnastične namene in bil v uporabi do leta 2007, odtlej pa traja zgodba njegove prenove oziroma projekta BŠP. Takrat je družba poslovneža Pečečnika v partnerstvu z Molom in Olimpijskim komitejem Slovenije pripravila skupni projekt prenove, a se je zapletalo pri pridobivanju tako kulturnovarstvenega soglasja kot gradbenega dovoljenja. Leta 2020 je mreža organizacij za zaščito kulturne dediščine Europa Nostra stadion uvrstila na seznam sedmih najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine.