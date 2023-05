Bilo je 3. maja 2007, ko je okoli desete ure zvečer iz sobe, v kateri je spala skupaj z mlajšima bratcem in sestrico, izginila skoraj štiri leta stara Maddie McCann. Družina je bila na dopustu v portugalskem letovišču Praia da Luz, v času izginotja sta bila starša Kate in Gerry s prijatelji na večerji nekaj deset metrov stran. Nemudoma so jo začeli iskati, a se je zdelo, kot da je iz posteljice izginila brez vsake sledi. Še mesece in leta kasneje je v operaciji sodelovala tako portugalska kot britanska policija, na pomoč so priskočili tudi zasebni detektivi. Male Maddie niso nikoli našli, a upanja na njeno vrnitev nista starša nikoli izgubila. Obsežna iskalna akcija zadnje dni poteka na področju jeza na reki Arade na Portugalskem, le kakšnih 50 kilometrov oddaljenega od prej omenjenega letovišča. Območje naj bi pogosto obiskoval nemški državljan 45-letni Christian Brueckner, glavni osumljenec v primeru izginotja male Maddie.

Portugalski, nemški in britanski policisti so na območju umetnega jezera Barragem do Arade ogradili dober kvadratni kilometer veliko območje. Postavili so modre in bele šotore, ki delujejo kot nekakšen štab, po jezeru s čolni plujejo potapljači. V manjših skupinah se v globine jezera potapljajo v upanju, da jim bo končno uspelo najti truplo britanske deklice ali vsaj kakšno malenkost, ki bi preiskovalcem dala vedeti, da so na pravi poti. Območje naj bi preiskali že v prvem letu po dekličinem izginotju, a so takrat našli le živalske ostanke. Preiskovalci tokrat uporabljajo napredno tehnologijo, prekopali bodo tudi območje v bližini rezervoarja, kjer naj bi se zadržali vsaj do srede.