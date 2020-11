Dolga leta zatem, ko je maja 2007 takrat tri leta stara Madeleine McCann izginila iz sobe v letovišču Praia da Luz na Portugalskem, policija še vedno ne ve, kdo je tiste usodne noči ugrabil deklico. Od junija letos je glavni osumljenec Nemec Christian Brückner, a trdnih dokazov policiji manjka. Nemška, ki je pred meseci prevzela vodenje tega primera, je na pomoč z morebitnimi informacijami poklicala javnost, a preboja v primeru ni dosegla. Prejšnji teden je v medije pricurljal dopis portugalskih preiskovalcev, »zgroženih« ravno nad peščico dokazov zoper Brücknerja. Vseeno policija še naprej išče sledi. Včeraj so s slednimi psi osem ur preiskovali hišo v Hannovru, a naj bi tudi tam zašli v slepo ulico. Pred meseci so sicer prekopali zemljišče nedaleč stran, a tudi tam brez večjega uspeha.

Osumljeni v zaporu

Primer še vedno ostaja odprt. Britanska policija ga vodi kot iskanje pogrešanje osebe, nemške oblasti domnevno kot hujše kaznivo dejanje, a potencialnih dokazov o smrti deklice oziroma njenem umoru nikoli niso razkrili. Brückner je sicer v času izginotja male Maddie živel v bližini usodnega letovišča, preživljal se je z občasnim delom in krajami iz hotelskih sob. Trenutno je v zaporu zaradi preprodaje drog, čaka ga še sedemletna kazen za posilstvo 72-letne Američanke na Portugalskem leta 2005.

V ponedeljek so nemški mediji poročali o njegovih dveh polomljenih rebrih, zaradi katerih so ga s sodišča odpeljali v rešilcu. Pravosodni policisti vztrajajo, da je za poškodbe kriv sam, saj da je med čakanjem na obravnavo v celici kadil in jim povzročal preglavice, zaradi česar so ga na silo vklenili. tak