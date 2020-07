Zemljo so premetavali z lopatami, grabljami in bagrom, na pomoč so poklicali še službene pse. Kaj točno so iskali, ni znano, so pa na tožilstvu potrdili, da je akcija povezana s preiskavo 43-letnega Nemca Christiana B., obsojenega spolnega prestopnika in glavnega osumljenca v tem primeru, proti kateremu so prejšnji mesec uvedli preiskavo. Da bi jim osumljenec pobegnil, se jim ni treba bati, saj v Kielu prestaja dolgoletno zaporno kazen zaradi posilstva Američanke v istem kraju, kjer je leto in pol pozneje izginila mala Maddie.

V bližini apartmaja naj bi ga tiste usodne noči leta 2007 videla priča, po mnenju katere se je obnašal zelo nenavadno. Z izginotjem deklice, za katero nemški preiskovalci domnevajo, da je mrtva, naj bi ga policija povezala, ko se je kolegu v gostilni bahal o primeru. »Nikoli ne bova izgubila upanja, da jo najdeva živo, a ne glede na rezultat morava vedeti, kaj se je zgodilo z njo. Le tako bova našla mir,« sta v izjavi za javnost sporočila njena starša Kate in Gerry.