Gre za 43-letnega Nemca, v preteklosti že večkrat obsojenega zaradi spolnih napadov, tudi na otroke, trenutno je v zaporu zaradi posilstva 72-letnice. V tistem času naj bi večkrat obiskal Portugalsko, tam delal kot natakar, sočasno pa vlamljal v hotelske sobe in jih ropal, pa tudi preprodajal mamila. Čeprav na Otoku primer še vedno obravnavajo kot iskanje pogrešane osebe, pa je nemško tožilstvo proti moškemu uvedlo preiskavo zaradi suma umora.

Dokazov, ali je Madeleine živa ali mrtva, ni, kriminalisti pa upajo, da jih bo javna objava informacij o osumljencu privedla do kakšne priče, ki bi jim razkrila bodisi nove podatke bodisi lokacijo trupla malčice. Britanska, nemška in portugalska policija potencialne priče nagovarjajo, naj po vseh teh letih končno le spregovorijo. Če bodo podatki vodili do obsodbe, jih čaka 22.000 evrov nagrade. »Nikoli ne bova nehala upati na njeno vrnitev, vseeno pa želiva vedeti, kaj se je zares zgodilo, pa tudi, da nekdo plača za to, kar je storil,« sta sporočila dekličina starša Gerry in Kate McCann (na fotografiji), ki sta bila v preteklosti tudi sama med osumljenci.