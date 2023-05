#intervju Maša Jazbec, novomedijska umetnica: Ni človeka, ki ga roboti ne bi fascinirali

Umetnica, akademska raziskovalka, predavateljica in kuratorka Maša Jazbec deluje na preseku umetnosti in znanosti, kjer se z veliko strastjo posveča robotiki. Trdo delo in zagon sta se ji obrestovala že pred leti, ko so se ji na Japonskem odprla vrata v laboratorij pionirja androidne znanosti.