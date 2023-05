»Ne klikajte na povezavo in ne vpisujte osebnih podatkov,« opozarjajo na Varni na internetu. Gre za tako imenovani phishing (ribarjenje za podatki), pri katerem napadalci zavedejo žrtev, da jim sporoči različne občutljive podatke. Tipična taka goljufija se začne s sporočilom (sms, e-pošta ...), ki je na prvi pogled videti, kot da gre za resnično in vam poznano ustanovo. Sporočilo od nas terja hitro ukrepanje, klik na neko spletno stran (ki je prav tako videti kot prava) in vpisovanje podatkov, ki pa nam jih nato ukradejo in lahko zlorabijo.

»Če na lažni, phishing strani vpišete svoje podatke (geslo, telefonsko številko, davčno številko, podatke o kreditni kartici ...), ste jih pravzaprav posredovali goljufu,« še opozarjajo na Varni na internetu. Pred kakšnim mesecem je krožila taka goljufija, povezana s Fursom, češ da vam bodo vrnili sto evrov preveč plačanega davka, pogoste so tudi prevare, povezane s pošto in raznimi bankami.