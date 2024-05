Pohodniki, ti so se že malo po 8. uri zjutraj začeli zbirati na Sejmišču Barje za staro šolo Barje, so se porazdeljeni v dve skupini počasi odpravili na 12 kilometrov dolg pohod. Letošnja pot je morda nekoliko krajša od lanske pa vendar, kot je povedala Milena Parteli, ki Barje vsak dan na novo odkriva tudi skozi objektiv svojega fotoaparata, nič manj zanimiva. Skupaj s pohodniki, na veliko veselje organizatorja je bilo letos še več mladih in družin, smo pohod začeli v smeri Plačnikove cerkve na Črnovaški cesti. Tu nas je pričakal domačin, arhitekt Bojan Kapelj in si v njegovi družbi tudi ogledali notranjost cerkve Svetega Mihaela. Počasi smo nadaljevali do Kozlarjevega spomenika in naprej do Tomaževe hiše oziroma ruševin, ki so od nje ostale.

V družbi Maše Bratina, naravovarstvene svetovalke iz Krajinske parka Ljubljansko barje, ki je bila tokrat v vlogi vodnice, smo se ob gozdnem robu sprehodili vse do velike mlake za katero skrbijo člani TD Barja. »Kot lahko vidite, je že lepo zaraščena. Notri so že žabe in pupki, čakamo še na majhne želvice. Komarji in brenclji pa pridejo kar sami,« je povedala Parteli in dodala, da so Barjanci vajeni sobivati tako z enimi kot z drugimi. »Ko se odpravim ob vodotoke slikat kačje pastirje sem se že navadila, da imam v roki razvejano šibo s katero odganjam brenclje,« je še v smehu povedala fotografinja.

Za letošnjo glavno atrakcijo so organizatorji pohoda pripravili Vodovodni most. Namesto, da bi se sprehodili po njem, so se zapeljali pod njim. Pohodniki so se v vasi Lipe vkrcali na ladjico in se po vodi odpravili do sotočja Iščice in Ljubljanice. »Po več kot desetletju pobud je most ogledal luč sveta. Vsi smo veliko pridobili, saj lahko zdaj iz Viča ali Rakove Jelše prideš v ta osrednji del Barja bodisi peš ali s kolesom. Tukaj je grozd treh poti; Pot ob reki Iški, Pot barjansko oko in Koščeva učna pot. Most predstavlja vrata v osrednji del Barja,« je povedala Bratina in ob 15. letnici povabila na Dan odprtih vrat Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki bo v petek, 24. maja v dvorani kulturnega doma v Notranjih Goricah in Športnem parku Jama (Podpeška cesta).