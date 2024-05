Pascal Siakam je bil s 25 točkami najboljši strelec pri Indiani. Tyrese Haliburton jih je dodal 15 z devetimi podajami, Myles Turner pa je pomagal s 17 točkami, šest igralcev Pacers je doseglo dvomestno število točk.

Na robu izločitve po sramotnem porazu na peti tekmi v New Yorku so Pacersi igrali neverjetno napadalno in dobili bitko za skoke.

Hiteli so za izgubljenimi žogami, blokirali osem metov in podali 35 podaj, da bi ohranili strelsko prevlado v napadu in pokrivali talismana Knicksov Jalena Brunsona, ki je ostal pri 31 točkah.

Dallas v noči na nedeljo

Odločilna sedma tekma konferenčnega polfinala na vzhodu bo v zgodnjih ponedeljkovih urah po srednjeevropskem času v Madison Square Gardnu. Boljši iz tega obračuna se bo v finalu vzhodne konference pomeril z Boston Celtics, ki so v konferenčnem polfinalu s 4:1 v zmagah izločili Cleveland.

Na zahodu igralci Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića proti ekipi Oklahoma City Thunder vodijo s 3:2 v zmagah. Šesta in morebiti že odločilna tekma teh dveh ekip bo v noči na nedeljo v Dallasu.

Košarkarji Minnesote Timberwolves pa so v polfinalu zahodne konference končnice lige NBA na zadnji tekmi nadigrali Denver Nuggets in izid v zmagah proti branilcem naslova izenačili na 3:3.