Janez Janša, ustavite konje!

Vlada je pripravljena spet polniti jame in jaške z drugače mislečimi, je bila zadnja nora izjava Janeza Janše. Pač v njegovem stilu, še ena izmišljotina, še ena manipulacija in še ena butasta domislica, ki sledi njegovi agendi. Agenda pa je preprosta. Ves čas ustvarjati izredne razmere. Ko je bil nazadnje na oblasti, mu je šla na roko pandemija, malo pred koncem mandata še vojna v Ukrajini, in danes si mora v opoziciji izmišljati popolne kretenizme in prenapihnjene zgodbe. Kot je ta, da smo imeli pri nas več sto tisoč žrtev režima.