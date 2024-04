Milijon evrov in pol za manjše naprave za pridobivanje energije iz vetra

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije. Višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem pozivu, znaša 1,5 milijona evrov. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 31. oktobra.