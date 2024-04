Iranske oblasti so pred nekaj tedni napovedale strožji nadzor nad spoštovanjem zakona o nošenju hidžaba, za kar naj bi bili zadolženi pripadniki zloglasne iranske revolucionarne garde, je razvidno s spletne strani OHCHR. Kršiteljicam in moškim, ki njihovo ravnanje podpirajo, grozi do deset let zapora, bičanje in globa.

Ob tem je urad obsodil smrtno obsodbo 33-letnega raperja Tumaja Salehija, ki je bil med množičnimi protesti v Iranu jeseni 2022 eden vidnejših kritikov versko-avtokratskih oblasti, družbene in politične krivice v državi pa je obsojal tudi v svojih pesmih.

Omenjeni protesti so sicer izbruhnili po smrti Kurdinje Mahse Amini, ki je umrla v priporu moralne policije, potem ko naj bi kršila pravila o nošenju hidžaba. Demonstracije, ki so zahtevale na stotine življenj, na tisoče protestnikov pa je bilo aretiranih, so bile sprva usmerjene proti strogim islamskim pravilom oblačenja za ženske, nakar so prerasle v odkrito nasprotovanje oblastem.

Po podatkih OHCHR so najmanj devet aretiranih že usmrtili.