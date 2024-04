Večmesečna politična preigravanja med republikanci in demokrati v ameriškem kongresu glede odobritve nove pomoči za Ukrajino so se sklenila v torek, ko je senat potrdil več kot 60-milijardni paket pomoči Kijevu za obrambo pred rusko agresijo.

V vmesnem času so ruske sile znova prevzele pobudo na fronti na vzhodu Ukrajine, hkrati je bila ukrajinska infrastruktura ob pomanjkljivi zračni obrambi redna tarča ruskih raket in dronov.

Z novo vojaško pomočjo bodo ukrajinske sile lahko ne samo stabilizirale fronto, ampak se premaknile tudi naprej in dosegle cilje v vojni, je prepričan Zelenski. Ob tem je poudaril, da je ukrajinska vojska odvisna od podpore mednarodnih partnerjev, med katerimi prevladujejo ravno ZDA.

Poudaril je, da bi ruska zmaga pomenila dodatne težave po svetu, saj da se »agresija širi, ko ni ustavljena«.

Zelenski je med naštevanjem potreb ukrajinskih sil poseben poudarek dal sistemov zračne obrambe patriot. Kot je dejal, bi Ukrajina za zaščito svojih mest potrebovala še najmanj sedem takšnih sistemov. K dobavi enega sistema se je nedavno zavezala Nemčija, takšne pomoči pa si v Kijevu ne morejo obetati tudi od Španije in Grčije.

Španska obrambna ministrica Margarita Robles je na današnjem srečanju povedala le, da bo Madrid ukrajinskim silam dobavil neopredeljeno število raket, ne pa tudi enega od svojih treh sistemov. Kot poroča britanski BBC, je grški premier Kiriakos Micotakis že pred današnjim srečanjem za medije izjavil, da mora Grčija skrbeti za lastno zračno obrambo.

Je pa novo pomoč Ukrajini v vrednosti ene milijarde dolarjev danes predstavil ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Ta pomoč vključuje rakete dolgega dosega, oklepna vozila, topniško strelivo, kot tudi sisteme zračne obrambe in je del v kongresu odobrenega paketa.

Obenem je danes naznanil še pošiljko šest milijard dolarjev vredne vojaške opreme. To bo največja enkratna dobava ameriške pomoči Ukrajini od začetka vojne pred več kot dvema letoma in bo vključevala strelivo za zračno obrambo, vključno z raketami za sistem patriot, topniške izstrelke, drone in podporo za vzdrževanje opreme.

Na virtualnem srečanju je govoril tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, ki je opozoril na ruske poskuse delovanja na ozemljih zaveznic Ukrajine. Nemčija je minuli teden pridržala dve osebi, osumljeni načrtovanja sabotaž, s katerimi naj bi skušali ovirati pomoč Ukrajini, še en domnevno vohunski dvojec pa je bil v Londonu obtožen požiga skladišča, povezanega z ukrajinski podjetji.

Stoltenberg je prepričan, da takšni incidenti držav ne bodo odvrnili od nudenja pomoči Ukrajini.