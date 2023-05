Evrovizija 2023 – glasbena diagnoza: Od minljivosti do pozabe

V petek popoldne je vsa prešerna mimo mene priplesala sodelavka Eva z napevom: »Mi bomo celo noč plesali, se ljubili in igrali, kot da nas jutri več ne bo.« Na moje začudenje, kaj je zdaj to, mi je odgovorila: »Kaj ne poznaš? Joker Out. Evrovizija.« Ne, nisem poznal in takšen je moj odnos do Evrovizije, Eurosonga ali kakršen koli je danes pravilni ali najbolj uveljavljeni izraz za to parado najbolj skrajnih neumnosti in kiča, ki je ne spremljam že več kot desetletje, čeprav pripadam generaciji ali generacijam, ki so bile vzgojene v njenem duhu. Ravno tako opevani Rečani Let 3 so simptomatičen dokaz teh besed. Odmislite cirkus in pesem poslušajte brez njegovega učinka. Prepričan sem, da je ne boste zavrteli še enkrat!