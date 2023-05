Je ministrstvo za kulturo pokleknilo pred multinacionalko?

Ministrstvo za kuturo se je odločilo, da poseže v zakon o javni rabi slovenščine. Pravijo, da je zastarel in da ga želijo posodobiti. Obeta se navidez malenkosten popravek 20. člena zakona, ki pa zna imeti daljnosežne posledice. Tako trdijo zagovorniki sedanjega zakona, med katerimi je bila tudi služba za slovenski jezik pri istem ministrstvu za kulturo, dokler jo je do 1. marca letos vodil Marko Jenšterle. Vztrajali so, da je treba spoštovati zdaj veljaven zakon, ta pa od ponudnikov storitev zahteva, da je v vseh elektronskih komunikacijah in kontrolnih napravah omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis.