Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so presenečeni nad peticijo Študentske organizacije Slovenije, v kateri ta zavajajoče izjavlja, da namerava vlada Republike Slovenije ukiniti subvencionirano študentsko prehrano. Dodajajo, da so razpisa za izbiro ponudnikov za subvencioniranje študentske prehrane objavili tako za leto 2023 kot za leto 2024.

Vlada Republike Slovenije in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prav tako nikoli nista izrazila namere ukinitve subvencioniranja študentske prehrane. Izpostavljajo pa, da se zavzemajo, da bi bolj kakovostna študentska prehrana ponovno postala dostopna vsem študentom in študentkam, ki so jim trenutno pogosto na voljo le ponudniki hitre prehrane.

Na ministrstvu prav tako podpirajo razpravo o predlogih za prenovo sistema študentske prehrane kot tudi preučitev možnosti uvedbe sistema javnih kuhinj. Omenjeno ne pomeni, da bi z njihovo uvedbo prišlo do ukinitve sedanjega sistema študentskih bonov.