Boštjan Napast je pohitel in po letu in pol sam odšel z mesta predsednika uprave Luke Koper. Nadzorni svet Luke, ki ga vodi Mirko Bandelj, bo zdaj z javnim razpisom iskal novega predsednika uprave. Če postopkov ne bo končal do konca junija, bo vodenje Luke začasno prevzela Nevenka Kržan, sedanja članica uprave za finance. V Luki so sicer že od lanskega novembra tudi brez člana uprave za investicije, potem ko so nadzorniki s te funkcije odpoklicali Roberta Rožaca. V upravi sedi še delavski direktor Vojko Rotar.

Mirko Bandelj se je Napastu zahvalil za zelo uspešno vodenje in poudaril, da je Luka v času Napastovega mandata dosegla rekordne poslovne rezultate in se zelo uspešno soočala z izzivi poslovanja v zahtevnem in hitro se spreminjajočem poslovnem okolju.

Napast priznava, da je bila odločitev za predčasno prenehanje mandata težka tudi zaradi odličnih sodelavcev: »Na koncu je pretehtala želja po soočenju z novimi poslovnimi izzivi v drugačni panogi. Luko zapuščam v dobri kondiciji.« Kam odhaja, včeraj še ni želel izdati, po nekaterih informacijah naj bi vodil Mercator. V pogovoru za Objektiv je nedavno poudaril, da je zanj kot menedžerja pomembno, da ima z lastniki in nadzorniki usklajen pogled na razvoj družbe in da je med njimi vlada zaupanje. »Če tega ni, je težko delati, in v tem primeru sem vedno znal ustrezno odreagirati,« je dejal.

Prehitel morebitno zamenjavo

Vodenje Luke je prevzel decembra leta 2021, ko ga je imenoval nadzorni svet pod vodstvom Francija Matoza, ki je predsednika uprave poiskal z javnim razpisom. Ker domala vsaki menjavi vlade sledi tudi menjavi uprave Luke, je bilo tudi tokrat pričakovati, da bodo na čelo Luke imenovali nekoga bliže koalicijskim strankam na čelu z Gibanjem Svoboda. Kot kaže, je z odhodom prehitel morebitno zamenjavo.

Proti Napastu so se nastrojili tudi v luškem sindikatu žerjavistov, ki so pisali predsedniku vlade Robertu Golobu, ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek in SDH, da v Luki še niso podaljšali sporazuma za socialni mir, da med zaposlenimi vlada nezadovoljstvo in da uprava zamuja s ključnimi naložbami. Pred mesecem dni je skupina zaposlenih pod okriljem sindikata protestirala pred stavbo podjetja, ker naj bi bili nekateri zaposleni trpinčeni. Uprava je vse očitke zavrnila.

Skupina Luka Koper je lani pod vodstvom Boštjana Napasta poslovala rekordno s 313,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 37 odstotkov več kot v letu 2021. Čisti dobiček je poskočil za 133 odstotkov na rekordnih 74,2 milijona evrov. Največji doslej je bil tudi skupni pretovor v pristanišču.

Za letos so v podjetju ob inflacijskih pritiskih in znakih ohlajanja v svetovni blagovni menjavi napovedali nižje prihodke in dobiček. Vendar pa so v letošnjem prvem četrtletju letos poslovali še boljše kot lani. Čiste prihodke so povečali za 13 odstotkov v primerjavi z lanskim prvim trimesečjem. Pretovor avtomobilov je večji za tretjino, pretovor kontejnerjev pa za štiri odstotke.