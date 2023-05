»Glede na najnovejše dogodke in številne pozitivne primere smo se odločili za obvezno nošenje zaščitne obrazne maske. Obvezno bo za vse, ki bodo imeli stike s kolesarji,« so med drugim zapisali prireditelji italijanske pentlje.

Številne okužbe z novim koronavirusom so razžalostile tudi nekatere najboljše kolesarje, med njimi je tudi vodilnega Britanca Gerainta Thomasa, ki ima po odhodu Evenepoela dve sekundi prednosti pred slovenskim asom Primožem Rogličem.

»Evenepoelov odhod iz karavane ni le veliko razočaranje za prireditelje dirke, ampak tudi zame osebno, pa naj se sliši še tako čudno. Veselil sem se neusmiljenih kolesarskih bitk z njim v naslednjih etapah,« je na današnji novinarski konferenci dejal kolesar moštva Ineos Grenadiers.

»Zavzemam se za protokole, ki so veljali v letih 2020 in 2021, ko smo bili vsi v mehurčku. Mislim, da bi se organizatorji in ekipe morali vrniti k temu modelu,« je še med drugim dodal 36-letni Valižan, ki je pred petimi leti zmagal na najbolj prestižni večtedenski dirki na svetu po Franciji.

Evenepoel zaradi koronavirusa končal dirko po Italiji

Triindvajsetletni Belgijec Remco Enenepoel je po včerajšnji zmagi na kronometru med Savignanom sul Rubiconejem in Ceseno ponovno oblekel rožnato majico vodilnega v skupni razvrstitvi, le nekaj ur kasneje pa so iz tabora svetovnega prvaka iz cestne dirke lani v Wollongongu sporočili, da je zaradi okužbe z novim koronovirusom končal letošnjo italijansko pentljo.

»Resnično obžalujem, da zapuščam dirko po Italiji. Po predpisanem protokolu sem opravil test, ki je bil na mojo veliko žalost pozitiven,« je na klubski spletni strani zapisal Evenepoel. »Nastop na dirki po Italiji je nekaj posebnega in zelo sem se veselil svojih nastopov v naslednjih dveh tednih. Zahvalil bi se članom svoje ekipe, ki so veliko truda vložili v moj nastop na Giru. Do konca letošnje dirke po Italiji bom njihov največji navijač,« je še zapisal Evenepoel.

Po odhodu Evenepoela je rožnato majico vodilnega oblekel Thomas. Član moštva Ineos Grenadiers in zmagovalec dirke po Franciji iz leta 2018 ima dve sekundi prednosti pred Rogličem, trikratnim zmagovalcem dirke po Španiji med letoma 2019 in 2021 ter olimpijskim prvakom v vožnji na čas na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2021. Po dnevu premora se bo Giro nadaljeval v torek, ko bo na sporedu 196 km dolga etapa med krajema Scandiano in Viareggio.