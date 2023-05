Kot so dodatno sporočili iz Term Čatež, je otrok med igro ob bazenu skočil v vodo in se začel utapljati. Ko so reševalci zaznali položaj, so mu nudili prvo pomoč in ga začeli oživljati, reševalcem pa ga je ob prihodu uspelo stabilizirati. Odpeljali so ga na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Na kraju dogodka sta bili preiskovalna sodnica, ki je prevzela ogled kraja, in okrožna državna tožilka. Kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo v Krškem, so še sporočili s policije.