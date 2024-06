Protestniki trdijo, da bodo reforme, ki jih je včeraj s tesno večino sprejel argentinski parlament, prizadele na milijone argentincev, saj med drugim predvidevajo zmanjšanje proračuna in socialnih prejemkov.

Sveženj reform, ki ga je desničarski predsednik Milei predlagal za oživitev šibkega gospodarstva v državi, vključuje razglasitev izrednih razmer, znižanje pokojnin in liberalizacijo trga dela, kar mnogi vidijo kot napoved erozije pravic delavcev. Ukrepom nasprotujejo levičarske politične stranke, sindikati in socialne organizacije.

Lokalni mediji so poročali o številnih poškodovanih, prizore na ulicah pa so opisali kot bojno polje. Protestniki so na solzivec in vodne topove policije odgovorili z metanjem kamenja in zažigalnih naprav, pri čemer je zagorelo več avtomobilov.

No es Palestina, tampoco Ucrania; es Buenos Aires, que arde en protestas contra el “libertario” Milei. Milei, en seis meses, convirtió a la Argentina en un estado fallido. pic.twitter.com/BvDm2yFAy7 — Juan el Mestizo (@elmestizojuan) June 12, 2024

Spopadi so izbruhnili v začetku dneva, ko so se protestniki poskušali prebiti do parlamenta skozi policijske barikade in so v policiste začeli metati kamenje..

Opazovalci in opozicijski poslanci so povedali, da je moralo več deset protestnikov in več poslancev prejeti zdravniško pomoč. Ena od poslank pa je dejala, da je bilo najmanj pet opozicijskih poslancev ranjenih. Policija je sporočila, da je aretirala 15 ljudi.

Argentinski parlament je sicer pozno popoldan z minimalno večino sprejel predlagane reforme. Jeziček na tehtnici je bila podpredsednica parlamenta Victoria Villarruel, ki je oddala odločilni glas.

»Za tiste Argentince, ki trpijo, ki čakajo, ki ne želijo, da bi njihovi otroci zapustili državo, je moj glas pritrdilen,« je dejala. Reforme mora sedaj potrditi še spodnji dom parlamenta.