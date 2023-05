Slovenija je danes v Rigi na elitnem SP nastopila prvič po šestletnem premoru, saj je nazadnje v tej konkurenci igrala v Parizu 2017.

V uvodu so bili Švicarji prepričljivo boljši, predvsem pa so dobro izkoriščali igro z igralcem več, v tem elementu so dosegli štiri gole. Slovenija si ni pripravila veliko priložnosti, nazadnje pa tudi ostala brez prvega zadetka na tem SP.

Slovenski hokejisti v zgoščenem sporedu SP ne bodo imeli veliko počitka, saj jih nova tekma čaka že v nedeljo, spet v dopoldanskem terminu. Po Kanadi bodo imeli dan premora, v torek pa jih čaka obračun z Norvežani.