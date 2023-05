Junak večera za panterje s Floride je bil Nick Cousins, ki je odločilni zadetek dosegel po 15:32 minute podaljška, za goste pa se je s kar 50 obrambami izkazal tudi vratar Sergej Bobrovskij.

Za goste sta Aaron Ekblad in Carter Verhaeghe vsak prispevala po gol in podajo, da so si že v uvodni tretjini priigrali prednost 2:0. Na koncu pa so se prvič po letu 1996 uvrstili v konferenčni finale.

Tam jih že čakajo Carolina Hurricanes, ki so na peti tekmi polfinala vzhodne konference po podaljšku premagali New Jersey Devils s 3:2 in se s 4:1 v zmagah uvrstili v finale.

Za javorjeve liste, ki so se prvič v 19 letih prebili v drugi krog končnice, sta zadela Morgan Rielly in William Nylander, novinec Joseph Woll pa je v svojem prvem domačem nastopu v končnici zaustavil 41 strelov.

Medtem pa je bil dvoboj na štiri zmage med Vegasom in Edmontonom, ki je izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, izenačen, na peti tekmi pa so si po zmagi s 4:3 na domačem ledu prednost priigrali zlati vitezi.

Jack Eichel je za domačo zmago zbral gol in dve podaji, med strelce pa so se vpisali še Mark Stone, Reilly Smith in Nic Hague. Jonathan Marchessault je zbral tri podaje, vratar Adin Hill pa je nanizal 31 obramb.

Connor McDavid je dosegel dva zadetka z igralcem več na ledu za naftarje, Zach Hyman gol in podajo, Evan Bouchard in Ryan Nugent-Hopkinspa sta vsak zbrala po dve podaji.

Vratar Stuart Skinner, ki je dopustil štiri gole iz 22 strelov, je moral proti koncu druge tretjine z ledu, njegova zamenjava Jack Campbell pa je zaustavil vseh devet strelov proti svojim vratom.

Šesta tekma bo v nedeljo v Edmontonu.