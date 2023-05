Toda z zadnjimi objavami je vse šokiral. Predstavil je namreč svojega ljubljenčka, ki ga je pripeljal v eno od svojih stanovanj – pravega malega leva. Da ne bo pomote: ko smo zapisali v eno od svojih stanovanj, nismo mislili na tista v Dubaju. Eno od stanovanj je namreč kupil tudi v sarajevski soseski Poljine v Bosni in Hercegovini in inšpektorji so že prejeli prijavo, da dubajski poslovnež tam hrani levjega mladiča. Tudi na družbenih omrežjih se je razvila resna debata za in proti. V Bosni in Hercegovini je namreč kot hišne ljubljenčke prepovedano imeti zaščitene živali, divje živali ter smrtno nevarne vrste in pasme živali. In mali lev, ki hitro raste, sodi v prav vse omenjene kategorije.