Znane prve kazni po pokalnem finalu

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je izrekel prve kazni po finalu Pivovarne Union v Celju, na katerem je Olimpija po podaljšku premagala Maribor z 2:1. Za zdaj so znane le kazni mariborskim uradnim osebam in nogometašema Martinu Milcu in Roku Sirku, ki bosta počivala dve tekmi.