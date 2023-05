Povečano povpraševanje po novi delovni sili je bilo v začetku leta 2023 zabeleženo v večini področij dejavnosti. Delodajalci v trgovini so denimo razpisali nekaj več kot 3000 prostih delovnih mest, kar je 540 več kot v četrtletju prej. Aktivno dogajanje je bilo zaznati tudi v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, saj je bilo na voljo 580 delovnih mest oz. skoraj še enkrat toliko kot v zadnjem četrtletju lani.

Na drugi strani so bili delodajalci v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih nekoliko bolj zadržani pri iskanju nove delovne sile. V tej dejavnosti je bilo med januarjem in marcem razpisanih nekaj manj kot 1300 prostih delovnih mest, kar je skoraj 400 manj kot v četrtletju prej.

Medletna primerjava podatkov pa pokaže za rahel upad povpraševanja po novi delovni sili. Število v prvem letošnjem četrtletju razpisanih prostih delovnih mestih je bilo namreč za 390 oz. 1,6 odstotka nižje kot v prvem četrtletju 2022. Upad povpraševanja je bil najopaznejši v predelovalnih dejavnostih, kjer je bilo razpisanih skoraj 1000 manj prostih delovnih mest. Po drugi strani se je povečalo povpraševanje v dejavnosti trgovine (500 več). Skoraj 16.000 prostih delovnih mest oziroma 66,8 odstotka vseh so v prvem četrtletju razpisali delodajalci z 10 ali več zaposlenimi.