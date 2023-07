Po navedbah upravljalcev portala ponudba delovnih mest še vedno močno presega povpraševanje. V prvi polovici letošnjega leta so objavili 28.671 zaposlitvenih oglasov, kar je primerljivo s številom objav v prvi polovici lanskega leta, hkrati pa predstavlja 35 odstotkov višjo številko kot v enakem obdobju 2021.

Pri delodajalcih je še vedno najbolj iskan profil prodajalec, za katerega je bilo v prvi polovici leta objavljenih 3306 oglasov, kar je za tri odstotke več kot lani in polovico več kot v enakem obdobju 2021. Oglasi za to delovno mesto so imeli tudi največ ogledov in prijav, pri čemer je bilo prijav 9533, kar je trikrat več od števila oglasov. Po ugotovitvah portala je veliko povpraševanje tudi po proizvodnih delavcih, v primeru katerih je število oglasov od leta 2021 naraslo za približno petino. Med najbolj iskanimi profili, po katerih je bilo v prvi polovici tega leta še več povpraševanja kot v 2021, so skladiščnik, kuhar, informatik, komercialist ter voznik kamiona, tovornjaka in osebnega avtomobila.

Med delovnimi mesti, ki so po številu prijav na zaposlitvene oglase privabila velik interes iskalcev zaposlitve, pa izstopa delovno mesto administratorja. V zadnjih šestih mesecih je bilo za to delovno mesto razpisanih 1905 delovnih mest, na njih pa se je prijavilo dvakrat toliko kandidatov (3466). Po navedbah portala izstopata tudi profila skladiščnik, kjer je bilo 2,5-krat več prijav kot oglasov, in komercialist s skoraj štirikratnikom prijav glede na število oglasov. Med iskalci zaposlitve je veliko zanimanja tudi za delo svetovalca v prodaji, prodajnega predstavnika, računovodjo oziroma knjigovodjo in nabavnika.

Med nevsakdanjimi delovnimi mesti, ki so se letos pojavila med oglasi, pa so na portalu izpostavili delovno mesto nočnega perutninarja v vzreji matičnih jat, ščetkarja, analitika dela in časa, pripravljavca sushija, sodelavca za preprečevanje pranja denarja in senior razvijalca virtualne resničnosti.

Delodajalci pogosteje omenjajo besedi regres in dopust

Kot še ugotavljajo na spletnem portalu MojeDelo, se v zaposlitvenih oglasih odražajo tudi ukrepi, ki so jih uvedli delodajalci, da bi pritegnili nove in obdržali obstoječe kadre. Med temi so možnost dela od doma, dodatna izobraževanja, sodobna oprema in na splošno večji posluh za potrebe in želje delavcev.

»V svetovni raziskavi What Job Seekers Wish Employers Knew, ki smo jo v Sloveniji letos izvedli na portalu, je kar 62 odstotkov sodelujočih izpostavilo, da si želi hibridnega modela dela, kar je skoraj deset odstotnih točk višji delež od svetovnega povprečja. Takšen model dela se je s področja IKT razširil tudi v druge panoge, kjer za opravljanje dela ni nujen vsakodneven stik v živo s sodelavci ali strankami,« je rezultate komentirala Nika Rakonjac, vodja marketinga v družbi Styria digital marketplaces, pod okrilje katere sodi MojeDelo.com.

Podatki portala med drugim kažejo tudi to, da letos delodajalci v primerjavi z lani in predlani nekoliko pogosteje omenjajo ključni besedi regres in dopust kot lani ali predlani. Prva se tako pojavlja v 8,9 odstotka zaposlitvenih oglasov prve polovice 2023, druga pa v 1,7 odstotka zaposlitvenih oglasov.