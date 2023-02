Veliko povpraševanje delodajalcev po novih delavcih po navedbah statistikov dokazuje podatek, da so v zadnjem četrtletju 2022 objavili okoli 6400 prostih delovnih mest več kot pred epidemijo covida-19, to je v zadnjem četrtletju leta 2019.

Če zadnje lansko četrtletje primerjamo z istim četrtletjem leta 2021, pa je na skupni ravni vseh dejavnosti opaziti podobno povpraševanje po novi delovni sili oziroma 1,4 odstotka prostih delovnih mest več. Medletna rast je bila z 850 več prostimi delovnimi mesti najizrazitejša v gostinstvu, po drugi strani pa je bil največji upad zaznan v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Število prostih delovnih mest tam se je zmanjšalo za približno 900.

Medtem se je število zasedenih delovnih mest tudi v zadnjem četrtletju 2022 povečalo in je preseglo 807.000. V primerjavi s četrtletjem prej je to skoraj 6500 več, v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2021 pa skoraj 15.000 več. To število stalno raste že od drugega četrtletja 2014, izjema je bilo drugo četrtletje 2020, ko je izbruhnila epidemija covida-19.

Stopnja prostih delovnih mest, ki je večino lanskega leta vztrajala nad tremi odstotki, se je v četrtletju od oktobra do decembra lani znova spustila pod to mejo. Znašala je 2,8 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot četrtletje prej. V primerjavi z istim obdobjem leto prej je bila prav tako nižja, in sicer za 0,1 odstotne točke.

Pregled podatkov za daljšo časovno vrsto, to je od leta 2015 dalje, kaže, da se je stopnja prostih delovnih mest v predelovalnih dejavnostih gibala podobno kot povprečje vseh dejavnosti na ravni države, medtem ko je bila v gradbeništvu in gostinstvu bistveno višja od tega povprečja. Ob koncu leta 2019 je bil v vseh omenjenih dejavnostih že opazen trend upadanja.

V predelovalnih dejavnostih se je trend obrnil navzgor po drugem četrtletju 2020, v vseh preostalih področjih dejavnosti pa je po vmesni rasti sledil še en upad stopnje prostih delovnih mest. Gostinstvo je med epidemijo covida-19 doživelo največji upad, vendar je omenjena stopnja nato strmo naraščala in je od drugega četrtletja lani celo višja kot v gradbeništvu.