Inflacija v območju z evrom je februarja na letni ravni znašala 5,9 odstotka, potem ko je bila januarja 5,1-odstotna. V EU je bila letna inflacija 6,2-odstotna, januarja pa 5,6-odstotna, je danes v drugi oceni sporočil evropski statistični urad Eurostat. K februarski rasti so znova najbolj prispevale višje cene energije.

V primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2019, ko še ni bilo pandemije covida-19, se je stopnja prostih delovnih mest v območju z evrom zvišala za 0,6 odstotne točke, v EU pa za 0,5 odstotne točke.

Stopnja prostih delovnih mest v območju z evrom je v gradbeništvu in industriji znašala 2,6 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa 3,1 odstotka. V EU je bila stopnja v gradbeništvu in industriji 2,5-odstotna, v storitvah pa 2,9-odstotna.

Najvišjo stopnjo prostih delovnih mest v zadnjem četrtletju lani so imele Češka (4,9 odstotka), Belgija (4,7 odstotka), Nizozemska (4,2 odstotka), Avstrija (4,0 odstotka) in Nemčija (3,9 odstotka). Najnižje stopnje so zabeležile Bolgarija, Grčija in Španija (vse 0,7 odstotka). V Sloveniji je bila stopnja prostih delovnih mest pri 2,5 odstotka.

Medletno se je stopnja med oktobrom in decembrom 2021 zvišala v 25 državah, znižala pa le na Češkem (-0,1 odstotne točke). Stabilna je ostala v Bolgariji. Največje rasti so beležile Belgija (+1,8 odstotne točke), Nizozemska (+1,7 odstotne točke) in Avstrija (+1,4 odstotne točke). V Sloveniji je rast na letni ravni znašala eno odstotno točko.