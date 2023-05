Črnogorski nacionalni letalski prevoznik To Montenegro, ki deluje pod imenom Air Montenegro, bo sicer po novem vodil Slovenec Mark Anžur, ki je med decembrom 2012 in marcem 2016 vodil Adrio Airways. Črnogorska vlada ga je na položaj imenovala v četrtek.

Predmet razpisa je dodelitev subvencij letalskim prevoznikom za začetek obratovanja novih prog za prevoz potnikov na slovenska letališča. Letalske proge, upravičene do sofinanciranja, so določene v programu za večjo letalsko povezljivost, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo oblikovalo z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport.

Program predvideva subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Upravičeni prevozniki bodo subvencije prejeli na podlagi trimesečnih poročilih o opravljenih letih in o številu prepeljanih potnikov.

Po programu je na prvem prednostnem seznamu skupno deset prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo - Bruselj, Skopje, Praga in Berlin - ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Če bodo sredstva po prvem krogu ostala, bodo razpisali subvencije za povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom. Če bo ostalo še kaj sredstev, jih bodo razpisali še za destinacije na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.

V okviru programa za izboljšanje letalske povezljivosti sta po podatkih infrastrukturnega ministrstva letos predvideni objavi še dveh razpisov, in sicer julija in novembra. Program predvideva subvencioniranje povezav tri leta. Na voljo bo 5,6 milijona evrov letno, skupno torej 16,8 milijona evrov.