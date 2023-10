Interesenti imajo za vložitev vloge 30 dni časa, njihovo odpiranje bo 15 dni zatem, je razvidno iz razpisa, objavljenega v slovenskem in evropskem uradnem listu. Ministrstvo za infrastrukturo lahko potem interesente zaprosi še za dopolnitev vloge, tako da je končno odločitev o morebitni vzpostavitvi novih povezav na podlagi tokratnega razpisa pričakovati v decembru.

Država prek razpisa ponuja subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na mednarodnih letališčih Ljubljana, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bi vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Skupno je za tri leta na voljo 16,8 milijona evrov, torej 5,6 milijona evrov letno.

Doslej uspeli dobiti le dve novi povezavi

Izplen prvih dveh razpisov na podlagi ukrepa, s katerim želi država po koronskem šoku in predhodnem propadu prevoznika Adria Airways okrepiti trenutno še vedno šibko letalsko povezanost Slovenije, sta dve novi povezavi. Na podlagi aprilskega razpisa je septembra v Luksemburg začela leteti luksemburška letalska družba Luxair, na podlagi drugega razpisa s konca junija pa bo s poletnim voznim redom, ki bo začel veljati konec marca, v Rigo začel leteti prevoznik Air Baltic.

Po programu za večjo letalsko povezljivost Slovenije v obdobju 2023-2025 je na prvem prednostnem seznamu skupno 10 prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo - Bruselj, Skopje, Praga in Berlin -, ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki. Na drugem seznamu so povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom. Na tretjem seznamu pa so vse destinacije na ozemlju skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), kamor sodijo države EU, Norveška in Islandija ter Albanija, BiH, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Kosovo.

Živahna lobistična dejavnost

Časnik Večer sicer danes piše, da zadnje mesece poteka živahna lobistična dejavnost interesentov za lete v Slovenijo ali druge z letalstvom povezane aktivnosti. Kljuke infrastrukturnega ministrstva naj bi si tako med drugim podajali predstavniki podjetij Cyprus Airlines in njegovega dubajskega lastnika ArcosJet, slovenske družbe Amelia Airlines, nemškega turističnega velikana TUI, ki ima tudi svojo letalsko družbo, in Air France. Največ jih po navedbah časnika lobira za sodelovanje pri vzpostavljanju nacionalnega letalskega prevoznika, nekateri med njimi pa tudi za servisne dejavnosti na mariborskem letališču. Zadnje naj bi zanimalo TUI Airlines.

V nedeljo sicer na ljubljanskem letališču začenja veljati zimski vozni red. Do konca zime bo z ljubljanskega letališča s 15 rednimi prevozniki mogoče neposredno leteti na 18 destinacij. V primerjavi z lansko zimsko sezono so dodali povezave v Luksemburg, Skopje in Prištino, prvič bodo na voljo leti prevoznika British Airways na londonski Heathrow.

Poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel je ob predstavitvi letov v zimski sezoni povedala, da so na brniškem letališču prvič po štirih letih že v začetku oktobra našteli milijon potnikov, do konca leta pa se bo to število povzpelo na več od sprva napovedanih 1,2 milijona. »Letna rast potnikov bo tako predvidoma presegla 20 odstotkov,«j e navedla.