Čeprav se je zdelo, da je srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić na poti do tretjega zaporednega naslova najkoristnejšega posameznika (MVP) rednega dela lige NBA, na koncu do tega ni prišlo. Ko je postalo jasno, da ima nekdanji član Mege novo izjemno sezono, se zdi, da se je proti njemu zarotila celotna tamkajšnja »mašinerija«, ki ji ni bilo povšeči, da bi evropski košarkar prišel do tako velikega dosežka. Na koncu je naziv MVP pripadel košarkarju Philadelphie Joelu Embiidu, ki je v zadnjih dveh glasovanjih obakrat pristal na drugem mestu. Od 100 je dobil 73 glasov za prvo mesto, medtem ko Jokić 15. Na tretjem mestu je pristal Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja, Luka Dončić pa je bil šele na osmem mestu, kar je najnižje po krstni sezoni v ligi NBA.

Jokić ostal praznih rok

»Sploh ne vem, kje bi začel. Občutek imam, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bom prejel to nagrado. Veliko trdega dela sem vložil, da sem tu. V življenju sem prestal marsikaj, ne govorim le v košarkarskem smislu. Dober občutek je, ne vem, kaj drugega bi rekel. Izjemno,« so bile prve besede čustvenega Joela Embiida, ko je izvedel, da je dobitnik letošnje nagrade za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone. Center Philadelphie je bil že dolgo časa odločen, da bo nekoč prejel naziv MVP, in v preteklosti velikokrat kar sam zase zastavil dobro besedo. Na naboru leta 2014 so ga izbrali kot tretjega, prvi dve sezoni pa je zaradi številnih poškodb izpustil. A to mu ni vzelo volje in delovne vneme. Ko je le stopil na parkete dvoran v ligi NBA, je hitro postal eden najboljših posameznikov in obraz Philadelphie.

Embiid je pri 29-letih v formi kariere. V Yaoundeju v Kamerunu rojeni orjak, ki v višino meri 213 centimetrov, bi lahko v prihodnosti zaigral za francosko reprezentanco, a se je nato v boj zanj podala tudi izbrana vrsta ZDA. Kakšna bo njegova končna odločitev, še ni jasno. Embiid je bil drugo sezono zapored najboljši strelec rednega dela, ob tem pa dvignil odstotke uspešnosti pri metih. Letos je na tekmo povprečno beležil po 33,1 točke ob 54,8 odstotni natančnosti, temu pa dodal 10,2 skoka, 4,2 asistence in 1,7 blokade. Jokić na drugi strani je skoraj postal prvi center in tretji košarkar v zgodovini po Oscarju Robertsonu in Russellu Westbrooku, ki bi sezono sklenil s povprečjem trojnega dvojčka (24,5 točke ob 63 odstotnem metu, 11,8 skoka, 9,8 asistence), ob tem pa je njegov Denver osvojil prvo mesto v zahodni konferenci. Do zdaj je tri zaporedne MVP nazive uspelo osvojiti le trem velikanom – Larryju Birdu, Billu Russllu in Wiltu Chamberlainu.

S košarko se je začel ukvarjati pri 15 letih

Embiidova zmaga v glasovanju za MVP pomeni, da je nagrada tretje leto zapored romala v roke centru, peto leto zapored pa košarkarju, ki ne prihaja iz ZDA. Pred Jokićem jo je namreč dvakrat zapored osvojil Grk Giannis Antetokounmpo, v celotni zgodovini pa le še Nigerijec Hakeem Olajuwon (1993/94), Kanadčan Steve Nash (2004/05, 2005/06) in Nemec Dirk Nowitzki (2006/07). Zadnji Američan z nazivom MVP je bil v sezoni 2017/18 James Harden, največ, kar šest, pa jih je v karier osvojil Kareem Abdul-Jabbar.

Embiid sicer zadnja dva tedna ne more pomagati soigralcem v boju v končnici, saj si je na tretji tekmi prvega kroga proti Brooklynu nategnil vezi v desnem kolenu. »Brez soigralcev mi to ne bi uspelo. Če želiš biti v pogovoru za naziv MVP, mora tvoja ekipa zmagovati. Sam tega ne bi zmogel. Rad imam svoje soigralce, vsi skupaj pa garamo za en sam cilj, in to je naslov prvaka. V takem okolju se je poklopilo, da sem v statističnem smislu priplaval na površje. Če bi lahko, bi si želel, da ob nazivu MVP piše Philadelphia, a to žal ni mogoče,« je še dodal Embiid, ki se je s košarko v rodnem Kamerunu začel ukvarjati šele pri 15 letih.