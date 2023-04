Izraelska opozicija in nasprotniki reforme, ki se zbirajo na ulicah, so še naprej skeptični do premierjevih namenov, konsenza glede reforme pa doslej niso uspeli doseči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zgodovina opazuje vaše poteze,« je pisalo na enem izmed transparentov na shodu v Tel Avivu, kjer so protestniki prižigali bakle in mahali z izraelskimi zastavami. Na shodih na ulicah Tel Aviva, ki potekajo že 17 tednov zapored, se je nekajkrat zbralo tudi več kot 100.000 ljudi.

435,000 people protest tonight across Israel. It has been 17 weeks of demonstrations, calling to stop the process of changing #Israel from a #Democracy to something else, we are not even sure what. The drone video is from #TelAvivpic.twitter.com/mgdohn6ZEn