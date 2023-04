Sezona svetovnega pokala v športnem plezanju se je začela brez prve dame slovenskega športa Janje Garnbret. Zato je bil izkupiček prve tekme v balvanskem plezanju v Hačiojiju na Japonskem slabši od preteklih let, ko je za uspehe skrbela Korošica. Za najboljšo slovensko plezalko vseh časov je težko obdobje celjenja poškodbe, saj je minilo že enajst tednov od sredine februarja, ko si je zlomila palec na levi nogi. »Strokovnjaki so mi rekli, da traja celjenje od osem do dvanajst tednov. To pomeni, da naj bi bila kmalu v tekmovalnem ritmu. Lahko potrdim, da se počutim vse bolje, a bolečine v palcu še nisem povsem odmislila,« pravi Janja Garnbret, ki smo jo te dni ujeli v eni od tradicionalnih vadbenih baz v Divači. Na Primorsko je prišla skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom, ki je optimističen, da se bo olimpijska prvakinja junija vrnila vrhunsko pripravljena na tekme svetovnega pokala.

Na Japonskem se je med najboljšo šesterico balvanskega plezanja uvrstila Mia Krampl, in sicer na rep finalistk, najboljša pa je bila Američanka Brooke Raboutou. Slovenka je v štirih finalnih smereh osvojila eno cono, zmagovalka pa je osvojila tri vrhove. Izmed finalistk je osvojila vrh le še Nemka Hannah Meul, in sicer enega. Pri moških se je v polfinale uvrstil Anže Peharc, preostali pa so svoj nastop končali v kvalifikacijah. Katja Debevec je bila 22., Sara Čopar 31., Zan Lovenjak Sudar 37., Jernej Kruder 41., Luka Potočar pa 65. Naslednja tekma svetovnega pokala bo med 19. in 21. majem v Salt Lake Cityju, drugega junija v Pragi pa se bo po načrtih karavani priključila tudi 24-letna Janja Garnbret.

Vrhunec avgusta v Švici

V predolimpijski sezoni so misli najboljših svetovnih športnih plezalcev in plezalk usmerjene v Pariz, ki bo prihodnje leto gostil olimpijske igre. Na največjem tekmovanju na svetu bo nastopilo po 20 plezalcev in plezalk v dveh disciplinah: kombinaciji težavnosti in balvanskega plezanja ter hitrostnem plezanju. Prve vozovnice bodo prejeli najboljši trije s svetovnega prvenstva v Bernu, ki bo med 1. in 12. avgustom. Naslednje olimpijske kvalifikacije bodo potekale med 27. in 29. oktobrom v Lavalu v Franciji, vsaka država pa bo lahko imela največ dva tekmovalca med dvajseterico. Ker v hitrostnem plezanju v Sloveniji ni olimpijskega kandidata, bodo lahko v Parizu tekmovali največ štirje slovenski plezalci. Spomnimo, da bo vrhunec domače sezone 8. in 9. oktobra v Kopru, kjer bo tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju.

»Letos so še posebej pomembne tekme svetovnega pokala, saj vsaka šteje za uvrstitev na tri tekme olimpijske kvalifikacijske serije leta 2024. Tam bo na voljo še deset mest za Pariz za tekmovalce, ki bodo najboljši v seštevku teh tekem. Moja želja je, da vsako tekmo opravimo dobro, ulovimo že letos kakšno olimpijsko vozovnico in se v čim večjem številu uvrstimo na sklepne olimpijske kvalifikacije prihodnje leto,« je sezono povzel selektor slovenske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.

Potočar glavni moški up

Ob odsotnosti Janje Garnbret je prvo ime v slovenski reprezentanci Mia Krampl. »Cilji so vsako leto podobni, torej prekositi minulo sezono. Lani sem nanizala nekaj lepih rezultatov, ki so lepa spodbuda za naprej. Novo leto, novi izzivi. Zaradi kombinacije sem se še bolj posvetila balvanom, nisem pa še med najboljšimi, moj glavni cilj je vseeno težavnost,« razkriva Mia Krampl, ki je ta mesec na Japonskem pokazala, da spada med najboljše tudi v balvanskem plezanju. Golničanka je sicer med najboljšimi športnimi plezalkami v težavnosti, saj je na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu zaostala le za Janjo Garnbret.

Glavni moški up v predolimpijski sezoni bo Luka Potočar. Lanski skupni zmagovalec svetovnega pokala v težavnosti ima največ rezerv v balvanskem plezanju, kjer bo moral zelo napredovati, če bo hotel na olimpijskih igrah konkurirati za najvišje uvrstitve. Na prvi letošnji tekmi svetovnega pokala je lanski evropski podprvak v težavnosti zasedel skromno uvrstitev pri repu nastopajočih. »Zadovoljen sem z napredkom, ampak vedno bi lahko bilo še boljše. V težavnosti sem navajen, da je forma takšna, kakršno si želim. V balvanih še ni takšni ravni, vseeno pa mislim, da ni tako slaba in da sem se v zadnjih letih izboljšal tudi v balvanih. Želim izkoristiti priložnost, ki sem jo dobil. Svetovni pokal v balvanih bo pomemben tudi v lovu na olimpijsko normo,« se zaveda Luka Potočar. Visoka pričakovanja ima tudi 32-letni Jernej Kruder, ki je pred petimi leti kot prvi Slovenec osvojil svetovni pokal v balvanskem plezanju. Celjan se želi z dobrim in konstantnim plezanjem prihodnje leto uvrstiti na olimpijske igre v Parizu.

2. junija naj bi se na tretji letošnji tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Pragi po zlomu palca na levi nogi v karavano vrnila Janja Garnbret.