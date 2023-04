Zastoji so tudi proti Primorski na cesti Ljubljana center Brezovica, kjer je možna polurna zamuda, in Ljubljana Brdo-Brezovica, kjer je možna zamuda do 15 minut.

Do zastojev prihaja tudi na regionalnih in lokalnih cestah v okolici Luke Koper. Zaradi zastojev pred Luko Koper je za tovorna vozila proti Sloveniji zaprt mejni prehod Starod.

Med Divačo in Kastelcem zaradi povečanega števila tovornih vozil proti Luki Koper izločajo tovorna vozila nad 7,5 tone.

Vse do začetka maja se pričakuje povečan promet zaradi prihajajočih počitnic in praznikov.