Srb Nikola Jokić je za Denver dosegel trojni dvojček v letošnji končnici, 28 točk, 17 skokov in 12 podaj, njegov soigralec Jamal Murray pa je prispeval 35 točk. Anthony Edwards (29 točk, 8 skokov in 7 podaj) in Karl Anthony Towns (26, 11 skokov) sta bila najboljša strelca poražene vrste, ki je tako končala sezono.

Denver se bo v polfinalu na zahodu, kjer je bil najboljši po rednem delu, pomeril prav s Phoenixom. Jokić je bil tisti, ki je odločil v zaključku petega dvoboja z Minnesoto, ko je po izenačenju na 104:104 nanizal pet točk in z drugim zadetim prostim metom, prvega je zgrešil, 2,1 sekunde pred koncem postavil končni izid.

To je bil njegov edini zgrešen prosti met od desetih, a je imel zanj nenavadno slab met iz igre, zadel je le osem od 29 poskusov. Skupaj s soigralci je slabo začel tudi dvoboj, tekmeci so povedli s 25:12. Nato sta bili ekipi večji del tekme dokaj izenačeni, zaključek pa je po zaslugi 28-letnega srbskega centra pripadel domačim.

"Ko sem prišel v dvorano in se ozrl, sem ostrmel. Prazni sedeži vsepovsod. Tudi začeli smo slabo. Prvo četrtino smo odigrali v ritmu povprečne tekme rednega dela. Potem se je dvorana popolnila in videla našo zmago," je dogajanje strnil trener Nuggets Michale Malone. Zgodnejši začetek tekme in nevihta, ki je zaustavila promet, sta bila vzroka za napol prazno dvorano na začetku tega dvoboja.

Prvega v polfinalu zahodnega dela bodo Čančar in njegovi soigralci ponovno igrali doma proti Phoenixu. Sonca so izločila Clippers in v tretjem delu, ko so domači dosegli kar 50 točk, je bilo že videti, kot da je tekma odločena. A so se tekmeci iz Los Angelesa vrnili, kljub temu pa je gostiteljem v zaključku uspelo obdržati tedaj že zelo skromno prednost.

Devin Booker je prikazal izjemno igro, 24 od svojih 47 točk je zbral prav v omenjeni tretji četrtini. Imel je še deset podaj in osem skokov, Kevin Durant ga je dopolnil v napadu z 31 točkami, temu je dodal še šest skokov in štiri podaje. Na drugi strani je 27 točk vpisal Norman Powell.

Na vzhodnem delu je ekipa Boston Celtics doma klonila, igralci Atlante Hawks so zmagali s 119:117 in znižali izid v zmagah na 2:3.

Olimpijsko mesto iz leta 1996 ima tako še vedno ekipo v igri v tej končnici. To ji je uspelo kljub zaostanku za 12 točk še pet minut pred iztekom igralnega časa. Za Hawks je zadnjih 14 točk dosegel Trae Young za skupno 38 košev. Vsega 2,8 sekunde pred koncem je pri zaostanku za točko dosegel še trojko, odločil dvoboj in serijo popeljal znova v Atlanto, kjer bo šesta tekma v noči na petek po slovenskem času.