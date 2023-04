Nato je leta 1999 med svojimi zračnimi napadi proti takrat že razpadli nekdaj skupni državi Jugoslaviji uporabil 10 metričnih ton osiromašenega urana, ki se uporablja za izdelavo utrjenega jedra oklepnih raket. To je zveza Nato priznala v poročilu leto dni pozneje. Čeprav so v poročilu trdili, da osiromašeni uran ne predstavlja »skoraj nobene nevarnosti«, dokazi iz Srbije kažejo drugače. Tudi opozorila OZN niso nezanemarljiva. Sevanje, do katerega pride ob eksploziji, preko nanodelcev prehaja v telo in povzroča različne hude poškodbe in bolezni. Porast duševnih motenj pri otrocih, neplodnosti pri moških, avtoimunskih bolezni, levkemije, onkoloških bolezni, patoloških nosečnosti itd. je statistično dokazan in v korelaciji z uporabo navedenega streliva. Vsi bi morali to vedeti in predvsem skupaj doseči, da se orožje oziroma strelivo z osiromašenim uranom prepove.

Britanija je pred kratkim objavila, da namerava Ukrajini dobaviti granate z osiromašenim uranom za bojne tanke Challenger 2, ki jih je predhodno že dostavila. Vsekakor so takšne odločitve in ravnanja absolutno neumestni, nečloveški in nepotrebni.

Vojna, v katero tonemo vsi skupaj čedalje globlje, do sedaj ni rešila še nobenega problema in ga tudi ne bo. Povzroča pa ogromno gorja in trpljenja. In kar nič ne kaže, da bi se to zmanjšalo. Nasprotno! Staro orožje in strelivo je očitno porabljeno in »vojaške potrebe« so po novem, bolj sofisticiranem, bolj ubojnem orožju z »večjo učinkovitostjo.« No, tudi dražjem.

O »širjenju demokracije« na vzhod in koristih vojnih dobičkarjev je bilo že veliko napisano. Naj samo dodam: demokracija, kot si jo predstavljamo, ima svoj smisel v nekih normalnih razmerah. V vojnih zvezah ter nenormalnih situacijah pa smo zaradi svojih soglasij vsi soudeleženci pri storjenih dejanjih, tudi zločinih. Ali pa se izkaže, da ta zveličana demokracija ne funkcionira.

Želim le poudariti, da prelahko prikimavamo vsem neumnostim in zločinom ter se premalo zavedamo posledic svojih lahkomiselnih, lahko tudi »demokratičnih« ravnanj sodelovanja pri pobijanju ljudi. Pa ne mislim na pravnoformalen pristop k dodatnemu protokolu k sporazumu med republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo za uporabo zaščitnih ukrepov v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja iz leta 2000 (kompliciran naslov iz Uradnega lista). Mislim na podporo izvozu orožja in streliva na vojno območje. Vlada, predsednica države, člani parlamenta, ki nas »vodite in predstavljate«, zamislite se! Za takšna ravnanja nimate mojega pooblastila.

Miloš Šonc, Grosuplje