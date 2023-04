Športna dežela

Slovenija je brez dvoma športna dežela. Če bi bili na vseh področjih uspešni kot v športu, bi si Švica želela biti druga Slovenija. Pri čemer naši športni uspehi niso prav nikakršno naključje, saj Slovenci za šport živijo in svoje otroke usmerjajo vanj že od mladih nog. Že pri treh letih zna zato vsako slovensko detece plavati, smučati in teči na smučeh, kolesariti ter igrati košarko, nogomet in odbojko, večina triletnikov pa ob tem obvlada še judo ali jiu-jitsu. Pri petih se začnejo nato otroci v Sloveniji resno ukvarjati z enim ali več športi, pri sedmih letih trenirajo vsaj štirikrat na teden in pri osmih že dosegajo prve velike zmage na največjih tekmovanjih.