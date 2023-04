Bojevniki so igrali brez Draymonda Greena, ki ga je liga suspendirala zaradi brce proti tekmecu na drugi tekmi. Kljub temu so gostitelji že ob koncu druge četrtine prvič prišli do dvomestne prednosti in jo nato vseskozi povečevali.

Prvi mož Golden Stata je bil superzvezdnik Stephen Curry s 36 točkami, Kevon Looney pa je k zmagi dodal 20 točk.

»Smo ekipa z veliko ponosa, vemo, kako se odzvati. Ko smo pritisnjeni ob zid, se običajno vedno odzovemo,« je dejal Looney.

Medtem pa so Philadelphia 76ers na vzhodu tik pred napredovanjem v drugi krog. Po razburljivi tekmi v gosteh pri Brooklyn Nets, na kateri je prišlo do izključitve Jamesa Hardna in kontroverzne brce Joela Embiida, po kateri je ostal na parketu, so Sixers zmagali s 102:97 in v boju na štiri zmage povedli s 3:0.

»Lahko ste videli, kakšen je bil njihov načrt igre. Moram ga udariti. Poskušali so me spraviti v frustracijo, da bi me lahko izključili,« je bil po tekmi prepričan Embiid, ki je dosegel zanj skromnih 14 točk in deset skokov, ter dodal: »A preveč sem zrel, da bi se postavil v položaj, da bi me lahko izključili. Zato sem se samo lotil svojega posla in osvojili smo novo zmago.«

Harden je moral za razliko od Embiida po nešportnem prekršku v tretji četrtini predčasno s parketa zaradi udarca, zato pa se je pri gostih v ključnih trenutkih tekme izkazal Tyrese Maxey. Dvaindvajsetletnik je v zadnjih minutah dosegel osem točk zaporedoma in tako prevesil tehtnico na stran gostov.

Trener mrežic Jacque Vaughn je bil po tekmi šokiran, kako je lahko Embiid ostal v igri po namerni brci Nica Claxtona v mednožje v uvodni četrtini.

»Mislim, da česa takega v svoji karieri še nisem videl,« je bil ogorčen Vaughn: »Da tip nekoga namerno brcne v območje, za katerega nihče od nas ne želi, da bi prejel brco, nato pa lahko nadaljuje igro?! Tega še nisem videl.«

Phoenix Suns so s 129:124 zmagali v gosteh pri Los Angeles Clippers, povedli z 2:1 in znova prišli do prednosti domačega igrišča. Prvi zvezdnik sonc Devin Booker je dosegel kar 45 točk. Clippers so sicer igrali brez svojega najboljšega igralca Kawhija Leonarda, ki si je na drugi tekmi poškodoval desno koleno.