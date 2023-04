Akcija, ki so jo policisti izvedli na 80 različnih lokacijah na območju Kruševca in Kraljeva, je potekala v sodelovanju s srbsko varnostno-obveščevalno agencijo (Bia), Europolom in državnim tožilstvom za organizirani kriminal.

Vodja službe za boj proti kriminalu Nemanja Đuran je za srbsko nacionalno televizijo RTS dejal, da so akcijo izvedli v največji tajnosti in da so pridržali pripadnike dveh organiziranih kriminalnih skupin. Ena po njegovih besedah prihaja z območja Beograda, druga pa iz Kraljeva.

V akciji so zaplenili več kosov orožja, streliva in bomb, več kilogramov različnih vrst droge, zlato ter več deset luksuznih avtomobilov. V preiskavi so po pisanju Blica našli tudi dokaze, da v Kraljevu deluje organizirana kriminalna skupina, ki usposablja morilce za združbo Kavaški klan.

Pridržane osebe sumijo kaznivih dejanj nepooblaščene proizvodnje in trgovine z drogami, nedovoljene proizvodnje, posedovanja in prometa z eksplozivnimi sredstvi, velike kraje, združevanja z namenom storitve kaznivih dejanj in poskusa uboja.