V Berlinu bodo predstavljali inkluzivni judo

Lars Kajfež in Maj Pušnik sta bila izbrana v Youth Leadership Council specialne olimpijade Evrope in Evrazije, in sicer za obdobje dveh let (do leta 2024). Junija bosta v Berlinu predstavila svoje sodelovanje v inkluzivnem judu. Kot demonstratorja sta postala glas mladih po vsej regiji, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in krepitev mladinskih struktur v svojih nacionalnih programih. Poleg naših članov so bili izbrani še pari iz Italije, z Malte in s Kosova.