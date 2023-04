V naših osnovnih šolah Gaussova krivulja pri porazdelitvi ocene ne obstaja več, že dolgo ne. Ne pravim, da bi morala, pravim le, da je potreben temeljit razmislek o ocenjevanju in tudi postavljenih standardih znanja. Ne moti me tekmovalnost, otroci vedno tekmujejo, če ne s svojimi sošolci, pa s samim seboj. A hkrati je izredno pomembno, da v šolah poleg tekmovalnosti obstaja solidarnost. Če tekmovalnost pomeni, da učenec svojemu sošolcu ne pokaže zapiskov, če mu ne želi pomagati pri učenju, je nekaj hudo narobe. Če pa tekmujejo, kdo bo imel boljše znanje, hkrati pa si med seboj pomagajo, ne vidim težav. Dober šolski sistem je tisti, ki vsakemu učencu omogoča možnosti za njegov optimalni razvoj. Kar pomeni, da ima dobre možnosti učenec, ki je izrazito nadarjen, je tudi učenec, ki ima primanjkljaje na nekem področju. Takšen sistem zahteva izvrstne učitelje in druge pedagoške delavce. Take, ki so sposobni prepoznati potrebe posameznega učenca, ki so sposobni izvajati individualizacijo.