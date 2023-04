#fotogalerija Ob razstavi: Jesenice

Jesenice imajo v širši javnosti pogosto enoznačno in stereotipno podobo, ki je povezana z dolgoletno industrijsko zgodovino, tranzitno geografsko lego in sestavo prebivalstva, vizualnimi značilnostmi mesta ter izrazito lokalno identiteto in hokejsko tradicijo. A Jesenice so precej več, predvsem za našega fotografa Jako Gasarja, ki že več kot desetletje ustvarja serijo fotografij Jesenice, v kateri poskuša prikazati različne dogodke in hipne trenutke iz življenja prebivalcev Jesenic ter predstaviti svoje doživljanje tega mesta.