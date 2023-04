»Če nam bo uspelo doseči strateške cilje na bojišču in bomo dosegli upravno mejo s Krimom, bi bili pripravljeni odpreti tudi diplomatsko pot za razpravo o tem vprašanju,« je v četrtek za Financial Times dejal Andrij Sibiga. »To pa ne pomeni, da izključujemo možnost osvoboditve Krima s pomočjo naših oboroženih sil,« je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer od začetka ruske invazije večkrat zavrnil možnost pogajanj z Moskvo, dokler bodo ruske enote prisotne na ukrajinskem ozemlju - vključno s polotokom Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Nedavni komentarji namestnika vodje njegovega urada pa so prvi znak pripravljenosti na dialog, odkar je Kijev pred letom dni prekinil pogajanja o prekinitvi ognja, so še zapisali pri Financial Timesu.

Zahodni vojaški strokovnjaki po navedbah dpa pričakujejo, da bo ukrajinska vojska spomladi izvedla protiofenzivo in poskušala ponovno zavzeti dele ozemlja pod ruskim nadzorom. Najverjetnejša smer napada je proti obali Črnega morja na jugu države, da bi razdelili ruske sile na tem območju. Vendar pa ni jasno, ali bo orožje, ki ga je Zahod dobavil Kijevu, zadostovalo za uspeh takšne operacije.

Tudi zaradi močne ruske vojaške prisotnosti na Krimu se vojaški strokovnjaki bojijo, da bi lahko uspehi ukrajinskih sil in približevanje zasedenemu polotoku privedli do eskalacije vojne. Rusija namreč polotok Krim obravnava kot svoje ozemlje, v Moskvi pa so večkrat poudarili, da ga bodo branili z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

Rusija naj bi 20 ukrajinskim saboterjem preprečila vstop v državo

Ruske silenaj bi medtem skupini ukrajinskih saboterjev preprečile vstop v državo. Guverner regije Brjansk Aleksander Bogomaz je dejal, da je v vasi Zapesočje prišlo do streljanja, za katerega je okrivil ukrajinske sile. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer že v sredo opozoril, da v Rusiji deluje več saboterjev.

»Danes je ruska varnostna služba FSB skupini 20 ukrajinskih saboterjev preprečila prečkanje meje v bližini vasi Slučovsk,« je na Telegramu zapisal Bogomaz. Dodal je, da so ruske sile streljale na domnevne saboterje. Slučovsk je ruska vas, ki meji na Ukrajino in leži razmeroma daleč od območij aktivnih spopadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bogomaz je tudi poročal, da je v bližnji vasi Zapesočje prišlo do streljanja, za katerega je okrivil ukrajinske sile. »Ni bilo žrtev. Delna škoda je nastala na približno desetih hišah in enem avtomobilu,« je pojasnil.

O domnevnem poskusu vdora v Rusijo poročajo dan po tem, ko je FSB sporočila, da je pridržala ukrajinskega pilota, ki je z lahkim letalom strmoglavil v regiji Brjansk. Lahko letalo je po poročanju FSB iz neznanega razloga strmoglavilo blizu kraja Butovsk, ukrajinski pilot pa naj bi skušal zbežati proti meji z Ukrajino, a so ga prijeli.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani so bili sicer kraji in infrastruktura v ruskih regijah, ki mejijo na Ukrajino, večkrat tarča napadov, zlasti z droni. Moskva je napade pripisala ukrajinski vojski.