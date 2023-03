»Rad bi se posebej poklonil pogumu, moči in odpornosti vojakov, ki se borijo v Donbasu,« je v dnevnem nagovoru dejal Zelenski. Poudaril je, da je to ena najtežjih bitk, boleča in težka, ter se zahvalil ukrajinskim vojakom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zahvaljujem se vsej vojski, gardistom, mejnim stražarjem, ki branijo našo državo v smereh Bahmuta, Vugledarja, Avdijivke, Siverska, Svatov, Limana in Zaporožja,« je dejal.

Ukrajinske sile so v nedeljo sporočile, da so v Bahmutu, kjer že več tednov potekajo srditi boji, in drugih krajih odbile več kot 130 napadov ruskih sil, ki poskušajo obkoliti Bahmut. Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je sicer pred tem v petek sporočil, da so njegovi borci mesto praktično že obkolili. Zavzetje Bahmuta bi Moskvi omogočilo nadaljnjo napredovanje do večjih mest v regiji, kot sta Kramatorsk in Slovjansk.

Že maja lani je Rusija v regiji Doneck zasedla pristaniško mesto Mariupolj, ki ga je glede na današnje sporočilo ruskega obrambnega ministrstva obiskal obrambni minister Šojgu. Tam naj bi se seznanil s trenutnimi razmerami na fronti in nadaljnjimi načrti ruskih sil. Sestal se je tudi z načelnikom generalštaba in poveljnikom ruskih sil v Ukrajini Valerijem Gerasimovim ter njegovim namestnikom Sergejem Surovikinom.

Šojgu se je že v soboto mudil na vzhodu Ukrajine, kjer potekajo intenzivni spopadi. Točne lokacije obiska obrambno ministrstvo v Moskvi sicer ni sporočilo. Šojgu naj bi se med obiskom seznanil z razmerami v Donbasu ter vojakom podelil odlikovanja.

Britansko obrambno ministrstvo medtem v zadnjih dneh poroča o več težavah, ki naj bi jih imeli ruski vojaki na fronti. Danes je sporočilo, da Rusija uničena vozila v Ukrajini nadomešča z desetletja starimi modeli. Nazadnje naj bi med drugim uporabili transportne tanke sovjetskega tipa BTR-50.

Že v nedeljo pa je poročalo, da naj bi ruske rezerviste zaradi pomanjkanja streliva oboroževali kar z lopatami tipa MPL-50. »Od leta 1869, ko je bilo zasnovano, se je le malo spremenilo, njegova nadaljnja uporaba kot orožje pa poudarja brutalne in nizkotehnološke spopade, ki so postali značilni za večino vojne,« je dodalo glede tipa orodja.

Po besedah ministrstva naj bi dokazi na terenu kazali na to, da se je v Ukrajini povečalo število bojev od blizu, saj naj bi Rusiji primanjkovalo artilerijskega streliva, sporočilo še povzema dpa.