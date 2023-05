Po ocenah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bojne brigade, tudi tiste, ki so jih usposabljale članice zveze Nato, že pripravljene. Prepričan je, da bi bila protiofenziva uspešna, tudi če bi z njo pričeli takoj. »Vendar bi pri tem izgubili veliko ljudi. Mislim, da je to nesprejemljivo, zato moramo počakati,« je opozoril in dodal, da vojska še vedno potrebuje nekaj obljubljene vojaške opreme, med drugim tudi oklepna vozila.

Uspeh protiofenzive je za Kijev še posebej pomemben, saj bi v nasprotnem primeru Zahod lahko zmanjšal svojo vojaško pomoč in pritisnil na pogajanja z Rusijo. Ker je skoraj petina države pod ruskim nadzorom in ker je ruski predsednik Vladimir Putin razglasil priključitev štirih ukrajinskih regij, bi to verjetno vključevalo razprave o popuščanju glede ozemlja, poroča britanski BBC.

V luči tega je Zelenski vprašal: »Zakaj bi katera koli država na svetu morala Putinu prepustiti svoje ozemlje?« Podobno je dejal tudi v svojem sredinem dnevnem nagovoru, v katerem je ponovil, da Rusiji ne namerava »prepustiti niti koščka Ukrajine« in se zavzel, da bodo ukrajinske sile ponovno zavzele celotno okupirano ukrajinsko ozemlje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajina namerava v vojni zmagati še pred volitvami v ZDA leta 2024

Opozoril je tudi na tveganje, da bi se oboroženi spopadi v Ukrajini spremenili v tako imenovani zamrznjen konflikt, na kar naj bi računala Rusija. Ob tem je zavrnil možnost izgube podpore ZDA, v kolikor ameriški predsednik Joe Biden leta 2024 ne bi bil ponovno izvoljen. Poudaril je, da ima Ukrajina ogromno podporo v ameriškem kongresu, do prihajajočih volitev pa namerava Ukrajina v vojni že zmagati.

Izpostavil je vpliv zahodnih sankcij na rusko obrambno industrijo in pri tem omenil izčrpane zaloge raket in artilerijskih izstrelkov. »Še vedno jih imajo veliko v skladiščih, vendar že vidimo, da so na nekaterih območjih zmanjšali svoje dnevno obstreljevanje,« je dejal. Vseeno je opozoril, da je Moskva našla načine, kako zaobiti nekatere sankcije in pozval države, naj se »lotijo tudi tistih, ki pri tem pomagajo Rusiji«.

Prav tako je Zelenski ponovno zavrnil ruske obtožbe, da Ukrajina stoji za domnevnim napadom z droni na Kremelj, ki ga je Moskva opisala kot poskus atentata na Putina. Dodal je še, da ruske oblasti nenehno iščejo nekaj, kar bi zvenelo kot opravičilo za njihove napade na Ukrajino.

Ukrajinske oblasti že dlje časa nakazujejo, da bi spomladi lahko sprožili novo protiofenzivo, s katero si želijo pregnati ruske sile z zasedenih ozemelj na vzhodu in jugu države. Kdaj in kje bo ukrajinska protiofenziva potekala, za zdaj ostaja neznanka.