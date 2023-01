V pogovoru za rusko državno tiskovno agencijo Ria Novosti je Sergej Rjabkov navedel že znane utemeljitve Moskve za napad na Ukrajino, češ da vlada v Kijevu ogroža »varnostne interese« Rusije ter da preganja etnične Ruse in rusko govoreče prebivalce na vzhodu Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po besedah namestnika ruskega zunanjega ministra se zaradi načrtovanih dobav bojnih tankov Ukrajini nima smisla pogovarjati s pogajalci iz Kijeva ali njihovimi »marionetnimi gospodarji« na Zahodu.

Ruski in ukrajinski uradniki so sicer že večkrat namignili, da so odprti za mirovna pogajanja. Vendar nič ne kaže, da bi do teh lahko kmalu prišlo, saj vsaka stran postavlja zahteve, ki so za drugo nesprejemljive. Minuli teden so kmalu po tem, ko je Nemčija odobrila dobavo tankov leopard Ukrajini in se zavezala, da ji jih bo tudi sama dostavila 14, iz Kremlja sporočili, da ta odločitev kaže na neposredno vpletenost Zahoda v vojno in da pogovori med državama zdaj niso več mogoči.

Dobavo tankov Kijevu so sicer napovedale še Poljska, Finska, Španija, Norveška in Kanada. ZDA so medtem napovedale dobavo 31 bojnih tankov M1 abrams, Velika Britanija pa bo ukrajinskim silam poslala 14 bojnih tankov challenger 2.

Na vzhodu Ukrajine se krepijo spopadi za mesto Vugledar

Ruske sile napredujejo v okolici ukrajinskega mesta Vugledar v regiji Doneck na vzhodu države, pa je danes dejal vodja proruskih oblasti v Donecku Denis Pušilin in dodal, da so okrepile svoje položaje v vzhodnem delu mesta. Ukrajinska stran to zanika in trdi, da je ruske napade v okolici mesta odbila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Naše enote še naprej napredujejo v smeri Vugledarja in so okrepile položaje v vzhodnem delu mesta,« je deja Pušilin. Ob tem je opozoril, da se imele ukrajinske sile dovolj časa, da se utrdijo v mestu, kjer je veliko industrijskih objektov in visokih stavb, ki jim bodo olajšale obrambo.

Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Jevgen Jerin pa je navedbe Pušilina zavrnil in dejal, da so bili ruski napadi neuspešni, njihove sile pa naj bi se morale umakniti. »Nismo izgubili svojih položajev,« je še dodal.

Rusija je zavzetje ukrajinske regije Doneck že ob začetku invazije postavila za svojo ključno prednostno nalogo. Pred kratkim pa je Moskva v regiji skupaj z najemniško skupino Wagner po izredno hudih bojih zavzela mesto Soledar.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek razmere na fronti v Donecku označil za težke, še posebej napete pa naj bi bile blizu mest Bahmut in Vugledar, ki sta drugo od drugega oddaljena približno 150 kilometrov. »Okupatorji ne napadajo le naših položajev, ampak namerno in sistematično uničujejo mesta in vasi v okolici. S topništvom, letalstvom in raketami,« je dejal. Tudi Pušilin je priznal, da so spopadi v okolici Bahmuta intenzivni in dodal, da Moskva mesta zaenkrat še ni obkolila.