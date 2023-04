Zakaj so vse tri komponente jedi tako zelo dobre?

ČEBULNA OMAKA – Ta čebulni juhi podoba omama je odlična, ko si zaželite brezmesne omake. Sicer pa je lahko tudi čudovita spremljava mesu. Meso najprej le začinite in popecite, potem pa potunkajte v to fantastično omako. Za pripravo čebulne omake potrebujete maslo (ali olje), čebulo, belo vino (tudi izpustite ga lahko, če želite), začimbe (timijan in lovorjev list), malenost moke in jušno osnovo. TAKO zelo enostavno in TAKO zelo dobro! Omako postrezite s temi cmočki, odlična pa je tudi z njoki, kuskusom, bulgurjem ali kvinojo, krompirjem, rižem in celo polento.

CMOČKI– Priloga se res lahko pripravi en-dva-tri, pa še tako zelo neverjetno dobra je! Ko res ne veste, kaj bi za prilogo, bi pa nekaj, s čimer se da lepo pomazati zadnjo kapljico omake, pripravite te cmočke. So kot najbolj mehki in božanski kruhovi cmočki. Potrebujete pa le moko, sol in pecilni prašek. Moko, sol in pecilni prašek na hitro zmešajte v testo, ga res malo pregnetete, oblikujete v cmočke, položite na katero koli omako, pokrijete s pokrovko in čez 15 minut so pripravljeni. Pripravite jih lahko s katero koli omako, dalo pa bi se jih skuhati tudi nad paro.

PEČENO KORENJE – Skoraj katera koli pečena zelenjava je nekaj najboljšega in 100x boljša od kuhane zdrizaste, to korenje, poljubčkano z začimbami in olje, je pa nekaj najboljšega. Ravno prav začinjeno, ravno prav kompaktno in prav lepo naravno sladko. Tudi to korenje lahko postrežeš kot prilogo s čimer koli.

Vse troje lahko pripravite tudi vnaprej in potem pred uživanjem pogrejete. Poleg si privoščite še kakšno solato in verjemite, da bo to eden vaših najboljših obrokov meseca!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za čebulno omako:

2 večji čebuli (približno 300 g)

1 žlica (olivnega) olja

1 košček masla

2 stroka česna

1 zvrhana žlica moke

1 lovorjev list

1/2 žličke sušenega timijana (ali 2 vejici svežega)

20 ml belega vina

približno 3 dcl jušne osnove (ali vode in jušne kocke)

Sestavine za cmočke:

100 g (pirine) moke (lahko uporabite tako že z dodanim pecilnim praškom)

1,5 žličke pecilnega praška (izpustite, če uporabite moko z že dodanim pecilnim praškom)

1/2 žličke soli

1/8 žličke popra (neobvezno)

60 ml mlačne vode

Sestavine za pečeno korenje:

300 g korenja

2 žlici (olivnega) olja

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

1/2 žličke sušenega timijana (ali 2 vejici svežega)

Korenje očistite in po potrebi olupite (ni treba, če je korenje lepo), narežite na 3 cm velike kose. Pokapajte z oljem, potresite z začimbami in premešajte. Prenesite na pekač, obložen s papirjem za peko in pecite približno 30 minut pri 190°C.

Ko korenje postavite v pečico, se lotite omake. Čebulo narežite na rezine in stresite v ponev z oljem in stopljenim maslom. Premešajte in kuhajte približno 10 minut, da se čebula zmehča in že malo obarva. Če je presuho in se čebula prijema, dodajte še malo masla, olja ali pa žlico ali dve vode (ne preveč, da se čebula ne kuha, ampak le nežno praži). Dodajte nasekljan česen, timijan, lovorjev list in premešajte ter kuhajte še minuto, da česen zadiši. Dolijte vino, dodajte moko in premešajte ter kuhajte še 2 minuti, da se moka skuha, vino pa pokuha. Dolijte jušno osnovo, dobro premešajte in kuhajte približno 5 minut, da se omaka zgosti. Poskusite in po potrebi dodelajte. Če je omaka presuha, dolijte še nekaj tekočine.

V skledi skupaj zmešajte moko, pecilni prašek in sol. Dolijte mlačno vodo, premešaj najprej z vilico, nato pa še malo predgnetite z rokami (le kakšno minuto, ni treba pretiravati). Testo razdelite na šest kosov, ki jih nato oblikujte v kroglice.

Ko je omaka lepo kremna in popolnega okusa, na vrh razporedite cmočke, pokrijte s pokrovko in kuhajte na nižjem ognju še približno 15 minut. Vmes parkrat preverite, če je še dovolj tekočine, sicer jo po žlicah dodajajte in nežno premešajte. Cmočke na polovici kuhanja prelijte s po žličko ali dvema omake. Cmočki se bodo med kuhanjem malenkost napihnili.

Kuhane cmočke in omako servirajte na krožnik, poleg položite pečeno korenje in postrezite. Poleg odlično paše kakšna solata. Dober tek!